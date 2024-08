video suggerito

“Un giorno d’estate scopri di avere un cancro maligno”: l’annuncio di Stefano Cirillo, tiktoker di 29 anni Il tiktoker Stefano Cirillo di 29 anni, diventato famoso per le sue imitazioni di Chiara Facchetti, annuncia con un video sui social di avere un tumore. Il content creator ha spiegato: “Quando non sei in questa situazione non capisci che la cosa più importante è il supporto delle persone e quello mentale”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Fabrizio Capecelatro

Il tiktoker Stefano Cirillo, originario di Borgosatollo, in provincia di Brescia, ha annunciato sui suoi canali social di avere un tumore. Lo ha fatto con un video in cui mostra un'infermiera che gli rasa i capelli e una frase semplice: "La vita è strana, un giorno d'estate scopri di avere un cancro maligno". Il 29enne, famoso per le sue imitazioni dell'influencer Chiara Facchetti, da giugno non stava pubblicando più nulla e ora ha voluto spiegare ai suoi oltre 200mila follower il motivo. Molti di loro hanno voluto mandargli messaggi di solidarietà e incoraggiamento.

Lo scorso 5 agosto Stefano Cirillo è tornato su TikTok, il social network che lo ha reso famoso e da cui era scomparso da un po'. È tornato con un video dai toni molto diversi rispetto a quelli a cui ha abituato i suoi oltre 200mila follower: un video serio e a tratti drammatico, in cui annuncia di avere un tumore. Un annuncio semplice, asciutto, anche se alla fine si mostra comprensibilmente in lacrime.

Il video, che è stato visualizzato da oltre 4,5 milioni di persone, molte delle quali poi hanno voluto lasciare commenti di incoraggiamento al ragazzo originario della provincia di Brescia, mostra il content creator in auto, poi in ospedale dove un'infermiera gli rasa i capelli e infine le lacrime su un lettino. Nei commenti il titoker racconta con più particolari quello che gli sta succedendo: "Le analisi del sangue erano a posto, ho scoperto la leucemia da una risonanza magnetica e ulteriori esami". Quindi ne approfitta per dare un suggerimento ai suoi tanti follower: "Non fermatevi alle analisi del sangue".

Quasi dodicimila i messaggi di sostegno e incoraggiamento che gli sono arrivati soltanto su TikTok. "Tifiamo tutti per te", scrive qualcuno; "ce la fai basta che non molli", aggiunge un altro. E poi c'è chi, per provare a rassicurarlo, condivide la sua esperienza: "Avevo 29 anni quando mi è stato diagnosticato, al compleanno dei 30 ho saputo che era scomparso e ora ne ho 38".

Ed è proprio rispondendo a questi messaggi che Cirillo ha spiegato anche perché ha voluto annunciare la malattia sui social: "Quando non sei in questa situazione non capisci che la cosa più importante è il supporto delle persone e quello mentale. Il fatto che grazie a questa condivisione io stia meglio e mi senta pieno di forze è sano".