Andrea Faustini, morto dopo un’endoscopia: mercoledì ci saranno i funerali

A cura di Ilaria Quattrone

Andrea Faustini è l'uomo di trent'anni, residente a Lograto (Brescia), che è morto il 28 luglio scorso dopo che, dieci giorni prima, era stato sottoposto a un intervento chirurgico in endoscopia per la rimozione di un polipo. L'operazione è avvenuta il 17 luglio scorso nella clinica Poliambulanza. Dopo l'intervento, in seguito ad alcune complicazioni, il giovane è stato trasferito in terapia intensiva. Dopo dieci giorni è deceduto.

La Procura di Brescia ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e ha iscritto cinque medici nel registro degli indagati: tutti facevano parte dell'equipe che si è occupata di Faustini. L'iscrizione è un atto dovuto. È stata necessaria soprattutto a consentire agli indagati di nominare un consulente che ha così potuto partecipare all'autopsia disposta dalla sostituta procuratrice Claudia Passalacqua.

L'accertamento è infatti indispensabile non solo per stabilire le cause del decesso ma anche per capire cosa possa essere successo nei dieci giorni di ricovero. Una volta terminati tutti i test, come riportato dal quotidiano Il Giornale di Brescia, la salma è stata restituita alla famiglia che adesso potrà celebrare il funerale. La notizia ha sconvolto l'intera comunità dove Faustini era cresciuto. Ieri, lunedì 5 agosto, il parroco di Lograto ha radunato alcuni amici e conoscenti per organizzare una veglia in piazza. La celebrazione invece si terrà domani, mercoledì 7 agosto, alle 9.45 nella chiesa parrocchiale.