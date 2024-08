Chi era Andrea Faustini, morto dopo un intervento in endoscopia: indagati cinque medici

video suggerito

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di domenica 28 luglio è morto Andrea Faustini, un ragazzo di trent'anni che si era sottoposto a un intervento in endoscopia per la rimozione di un polipo all'ospedale Poliambulanza. L'operazione era avvenuta una decina di giorni prima del decesso. Per questo caso, cinque medici sono stati iscritti al registro degli indagati per omicidio colposo.

Originario di Lograto, Faustini era stato sottoposto a un intervento di routine. Questo, in genere, non comporta complicazioni. Qualcosa però potrebbe essere andato storto. Infatti subito dopo l'intervento è stato nuovamente operato d'urgenza e ricoverato nel reparto di Terapia intensiva. Da quel momento, come riportato dal quotidiano Il Giornale di Brescia, non si è più ripreso e domenica purtroppo è morto.

La Procura di Brescia ha quindi aperto un fascicolo, come atto dovuto, per omicidio colposo e ha quindi deciso di indagare cinque medici. Le indagini sono coordinate dalla pubblico ministero Claudia Passalacqua. La magistrata ha disposto l'autopsia che servirà a fare chiarezza sulle cause della morte. Dopo che sarà svolto l'esame, si svolgerà il funerale. La notizia ha sconvolto amici e conoscenti. Martedì scorso però è stato ricordato in un momento di preghiera in oratorio: "In questo momento di dolore ci sentiamo uniti nella preghiera per Andrea e di consolazione per i suoi cari", ha scritto sui social il parroco don Sergio Merigo.