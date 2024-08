video suggerito

Aveva un’occlusione intestinale la turista milanese morta a Messina: in ospedale pensavano fosse indigestione Francesca Colombo, la donna di 62 anni che è morta all’ospedale Barone Romeo di Patti (Messina), si era recata in ospedale lamentando forti dolori addominali e vomito. È stata dimessa alcune ore dopo il suo arrivo. Per i medici si trattava solo di un’indigestione. Due giorni dopo è tornata in ospedale ed è stata operata d’urgenza per una occlusione intestinale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Si chiamava Francesca Colombo, la donna di 62 anni che è morta nella giornata di venerdì 9 agosto all'ospedale Barone Romeo di Patti, un comune che si trova in provincia di Messina. La 62enne, che era residente nella provincia di Milano, il 7 agosto si è recata in ospedale lamentando forti dolori addominali e vomito: è entrata in pronto soccorso in codice giallo.

I ricoveri in ospedale

Come spiegato a Fanpage.it sarebbe stata sottoposta a un elettrocardiogramma e ad alcune analisi del sangue dopodiché sarebbe stata dimessa per una indigestione.

Due giorni dopo, venerdì 9 agosto, è tornata in ospedale affermando di avere dolori ancora più forti e un addome ancora più gonfio. La 62enne è stata quindi sottoposta a ulteriori accertamenti e, nella notte, è stato deciso di sottoporla a un'operazione chirurgica d'urgenza per un'occlusione intestinale: purtroppo però è morta nella mattinata di sabato 10 agosto. Il marito della donna, rappresentato dall'avvocato Pietro Russo del foro di Monza, ha deciso di depositare una denuncia.

Le indagini della Procura

La Procura di Patti ha quindi aperto un fascicolo contro ignoti. Sono state sequestrate le cartelle cliniche ed è stata disposta l'autopsia. Nella giornata di oggi è stato affidato l'incarico al medico legale, che ha richiesto la collaborazione di un ulteriore tecnico. Domani giovedì 14 agosto sarà quindi affidato l'incarico a entrambi i periti. Gli accertamenti saranno necessari per comprendere cosa sia accaduto.

Colombo e il marito, Giuseppe Balletta, erano a Librizzi per le vacanze estive. L'uomo, infatti, è originario della Sicilia e da diverso tempo viveva con la moglie a Legnano, un comune che è alle porte di Milano.