Va al pronto soccorso per un forte mal di pancia ma viene dimessa: poche ore dopo si ripresenta e muore Francesca Colombo, 62 anni residente nel Milanese, è morta in vacanza in Sicilia: si è presentata in ospedale con un forte mal di pancia ma è stata dimessa. Qualche ora dopo si ripresenta al pronto soccorso perché il dolore non passa e muore.

A cura di Giorgia Venturini

Foto di repertorio

Francesca Colombo, 62 anni residente nel Milanese, è morta mentre si trovava in vacanza nel Messinese. Stando alla prima ricostruzione di quanto accaduto, la donna stava trascorrendo alcuni giorni a Librizzi, di cui è originario il marito, quando ha iniziato ad avere un forte mal di pancia tanto da presentarsi all'ospedale Barone-Romeo di Messina: qui è stata visitata e sottoposta ad alcuni accertamenti. Ma poco dopo è stata dimessa con il consiglio di ripresentarsi al pronto soccorso se i sintomi non fossero passati. E così è stato perché la 62enne ha deciso qualche ora dopo di tornare in ospedale. Questa volta è stata operata e poche ore dopo è morta.

Di cosa sia morta la donna resta ancora un mistero. A quanto riporta Messina Today, sono scattate le indagini dopo che il coniuge della donna ha presentato una denuncia ai carabinieri. L'inchiesta è coordinata dal sostituto procuratore Antonietta Ardizzone: è stato disposto il sequestro della cartella clinica e sul corpo della donna verrà effettuata l'autopsia. La salma della donna si trova ora al'ospedale Papardo di Messina. Nelle prossime ore con l'esito degli esami dei medici sarà possibile capire con esattezza cosa sia successo alla vittima.