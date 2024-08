video suggerito

Luca Troiano, 23enne morto in un incidente in moto a Nizza: la famiglia è stata avvertita due giorni dopo Luca Troiano era un ragazzo di 23 anni che è morto in un incidente stradale a Nizza. Era originario di Tripoli, frazione di San Giorgio Bigarello, comune che si trova in provincia di Mantova. La famiglia sarebbe stata avvertita due giorni dopo l’incidente: “L’amministrazione comunale vorrebbe subito chiarimenti”, ha affermato la vice sindaca Federica Nota. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Nella giornata di sabato 10 agosto un ragazzo di 23 anni è morto in un incidente stradale a Nizza. La vittima si chiamava Luca Troiano ed era originario di Tripoli, frazione di San Giorgio Bigarello, comune che si trova in provincia di Mantova. La famiglia sarebbe stata avvertita due giorni dopo l'incidente: "L'amministrazione comunale vorrebbe subito chiarimenti: Luca Troiano è morto sabato 10 agosto a Nizza, alle 15, dopo due ore di rianimazione", ha affermato la vice sindaca Federica Nota.

"La madre è stata avvertita quarant'otto ore dopo, nonostante Nizza si trovi appena oltre confine e malgrado Luca avesse con sé i documenti e fosse un cittadino europeo", ha proseguito Nota.

La dinamica dell'incidente

L'incidente stradale è avvenuto in centro a Nizza, sulla Costa Azzurra. Il 23enne si era fermato per spezzare il viaggio in moto verso la Spagna: aveva deciso di trascorrere lì la notte. La mattina era poi ripartito perché aveva appuntamento con un amico di Madrid. Un'ora prima dell'incidente, Aveva avvertito i genitori che stava proseguendo verso la Spagna.

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, avrebbe perso il controllo del suo mezzo in una strada nel centro e sarebbe andato a sbattere contro alcuni cassonetti. Il giovane è morto poco dopo: "La sera stessa la madre aveva provato senza successo a telefonargli e a mandargli dei messaggi su Whatsapp. Lui era già morto e loro non lo sapevano".

Nessuno infatti, come riportato dal quotidiano Il Corriere della Sera, avrebbe avvisato la famiglia: sono stati allertati ben dopo due giorni. "Il fatto che i familiari siano stati avvisati così tardi è gravissimo. Appena appresa la notizia, i genitori si sono precipitati a Nizza per parlare con la gendarmeria. Hanno discusso con il consolato, le onoranze funebri francesi e quelle italiane per trovare una soluzione e riportare a Mantova la salma, che sta arrivando in questi giorni", ha detto ancora la vice sindaca.

Ci sarebbero poi alcune immagini, registrate dalle telecamere di sicurezza installate in zona, che potrebbero far luce sulla dinamica dell'incidente.

Chi era Luca Troiano

Luca Troiano era molto conosciuto a San Giorgio. Un anno si era trasferito a Bologna dove lavorava come informatico per una azienda. Quest'estate aveva deciso di fare una vacanza da sola in moto: Luca è nato e cresciuto a San Giorgio. A maggio aveva fatto visita ad alcuni amici che erano nel gruppo che sosteneva la nostra lista alle ultime elezioni: oltre ai genitori e alla sorella aveva molte conoscenze a Mantova", ha detto il sindaco Davide Dal Bosco.

Venerdì 16 agosto la salma sarà esposta nella casa funeraria Maffioli di Levata di Curtatone e successivamente il feretro sarà trasportato nel cimitero di Villanova Maiardina.