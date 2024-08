video suggerito

Afro Bertoncelli, morto in un incidente: un indagato per omicidio stradale Un uomo di 33 anni è stato iscritto nel registro degli indagati per la morte di Afro Bertoncelli, l'uomo di 46 anni morto in un incidente stradale in provincia di Brescia.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di sabato 3 agosto, intorno alle 12.30, si è verificato un incidente sulla strada provinciale 237, in località Casali, che si trova nel territorio della provincia di Brescia: due moto, una Yamaha e una Suzuki, si sono scontrate. L'impatto ha causato la morte di uno dell'uomo che guidava la moto Yamaha. La vittima si chiamava Afro Bertoncelli, aveva 46 anni ed era originaria di Antegnate (Bergamo).

L'altro centauro era invece un 33enne di Brescia. Proprio lui è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale.

La dinamica dell'incidente

Il sinistro si è verificato intorno alle 12.30. Le due moto si sono scontrate frontalmente durante una manovra di sorpasso in semicurva. L'impatto è stato molto forte: Bertoncelli è infatti sbalzato dalla sella ed è finito in una scarpata profonda più di tre metri.

Sono state chiamate le forze dell'ordine e gli operatori sanitari del 118. I medici e i paramedici, inviati dall'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), non hanno potuto far altro che dichiarare il decesso di Bertoncelli: troppo gravi le ferite riportate. Il 33enne, invece, è stato trasferito in codice rosso al Papa Giovanni XXIII di Bergamo: la sua prognosi è riservata, ma sembrerebbe essere fuori pericolo.

Gli agenti della polizia stradale, nel frattempo, hanno svolto tutti i rilievi necessari per ricostruire la dinamica e accertare eventuali responsabilità.

Il funerale di Afro Bertoncelli

La notizia della morte del 46enne ha sconvolto tutta la sua comunità dove era particolarmente amato e apprezzato. Lavorava come operaio metalmeccanico ed era molto impegnato nella vita di paese tanto da essersi candidato per il consiglio comunale. Nella giornata di domani, martedì 6 agosto, si svolgerà il funerale nella chiesa parrocchiale di Antegnate. Lascia la madre Franca, la sorella Marusca con Gabriele e Ines e la compagna Linda.