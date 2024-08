video suggerito

Chi era Afro Bertoncelli, morto in un incidente stradale: "La sua perdita lascia un vuoto immenso" Si chiamava Afro Bertoncelli, l'uomo di 46 anni che è morto in un incidente stradale verificatosi ad Adro (Brescia): era in sella alla moto che è stata colpita da un altro mezzo guidato da un 33enne, che è ricoverato in gravi condizioni.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di ieri, sabato 3 agosto, si è verificato un incidente stradale ad Anfo, comune che si trova in provincia di Brescia. Due moto si sono scontrate a Casali, che si trova sul lago d'Idro, intorno alle 12.20. Un uomo di 46 anni, Afro Bertoncelli, è morto.

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, un 33enne di Brescia era in sella alla sua moto diretto verso Ponte Caffaro. A un certo punto, durante un sorpasso, avrebbe centrato la moto su cui viaggiava Bertoncelli. Il 46enne è sbalzato dal suo mezzo ed è finito in un canale a bordo strada. Sono stati subito chiamati i soccorsi.

La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118 con un'automedica, un'ambulanza e un elicottero decollato da Brescia. Purtroppo, nel caso del 46enne, non hanno potuto far altro che costatarne il decesso: troppo gravi le ferite riportate.

Il 33enne è stato invece trasferito in codice rosso all'ospedale Papa Giovanni XXIII: le sue condizioni destano preoccupazione. Oltre loro due, è rimasto ferito un ragazzo di 25 anni. Gli agenti della polizia stradale di Salò e i carabinieri hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare eventuali responsabilità. Per consentire tutte le operazioni di soccorso è stato necessario chiudere la strada per alcune ore.

L'area è stata messa in sicurezza dai vigili del fuoco.

La vittima abitava ad Antegnate. Sui social sono già diversi i messaggi di cordoglio: "È con profondo dolore che informo della tragica scomparsa del nostro caro amico Afro Bertoncelli, a seguito di un incidente stradale. Afro era una persona speciale, conosciuta e amata da molti per il suo spirito gentile e generoso. La sua perdita lascia un vuoto immenso nelle nostre vite e nella nostra comunità. In questo momento di grande dolore, a nome degli antegnatesi, desidero esprimere le più sentite condoglianze alla sua famiglia e agli amici", ha scritto il sindaco Simone Nava.