Dopo l’intervento Antonella Clerici vuole andare a pregare Carlo Acutis: “Aprivo il telefono e mi compariva lui” Dopo l’intervento chirurgico a cui è stata sottoposta, Antonella Clerici ha annunciato di voler andare sulla tomba di Carlo Acutis: “Voglio ringraziarlo di persona”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Antonella Clerici è stata sottoposta a un intervento chirurgico per una pericolosa cisti ovarica e le hanno dovuto asportare le ovaie. La conduttrice ha affrontato l'operazione con il solito sorriso che la contraddistingue, ma in un'intervista rivela che ha trovato particolare forza soprattutto nelle fede. "Sono religiosa, anche se non frequento la chiesa", ha dichiarato. In particolare ha pregato il beato Carlo Acutis, che durante il prossimo Giubileo diventerà santo perché la Chiesa gli riconosce di aver guarito alcune persone, e ha annunciato di voler andare sulla sua tomba ad Assisi.

L'intervento chirurgico di Antonella Clerici

In una lunga intervista al settimanale Oggi, Antonella Clerici ha raccontato il delicato intervento chirurgico a cui si è sottoposta per l'asportazione delle ovaie. "Ho scelto di essere operata in un ospedale pubblico perché quando si tratta di malattie serie, il servizio sanitario nazionale offre l’eccellenza", spiega la conduttrice, che poi aggiunge: "Nelle situazioni difficili, dentro di me scatta una forza interiore che mi carica d’ottimismo".

L'operazione fortunatamente è andata bene, anche se – come racconta lei stessa – "mi sono svegliata senza ovaie, hanno tolto tutto". Per fortuna, però, la conduttrice ha avuto al suo fianco la famiglia, in particolare la sorella Cristina, a cui è molto legata, e il compagno Vittorio Garrone. "È stato fantastico, solare e positivo senza essere banale", ha commentato. Ma ad aiutarla ha avuto anche la fede, soprattutto in Carlo Acutis.

"Mi ha protetto Carlo Acutis"

Antonella Clerici ha raccontato: "Pochi giorni prima di aver saputo di avere un problema di salute, Carlo mi compariva ogni volta che aprivo il telefono per navigare, di continuo. Prima dell’intervento ho pregato lui (ad Acutis è dedicata una specifica preghiera, Ndr) perché sono religiosa, anche se non frequento la Chiesa". E poi ha aggiunto: "Ebbene, dopo che tutto è andato per il meglio, Carlo è scomparso e se voglio rivedere il suo profilo, devo fare una ricerca".

"Non grido al miracolo, – ci tiene però a precisare la conduttrice – ma sono sicura che ci sono persone di fede, o di cuore o con poteri speciali – non saprei come definirle – che nei momenti di crisi sanno starti accanto". E secondo lei Acutis è uno di questi, per questo ha annunciato di voler andare in pellegrinaggio sulla sua tomba: "A fine mese andrò due giorni ad Assisi a portare la mia preghiera a Carlo Acutis, il ragazzo di 15 anni beatificato nel 2020. Voglio ringraziarlo di persona".