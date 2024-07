Morto Luca Scatà, l’agente che uccise l’attentatore di Berlino: aveva sposato la sua compagna solo 10 giorni fa

video suggerito

A cura di Giorgia Venturini

Prima di morire Luca Scatà è riuscito a sposare la sua compagna Miriana Tavormina in una cerimonia all'ospedale San Raffaele di Milano. In un post Facebook la moglie aveva documentato quella giornata con alcune foto e una dedica d'amore al marito: "Quando il tempo rivendicherà il suo spazio, la mia mano non lascerà la tua, la tua mano non lascerà la mia. È così che cammineremo insieme", scrive tra le tante frasi Miriana.

Nelle foto si vede che alla cerimonia hanno presenziato, oltre al celebrante, anche alcuni medici. Questo accadeva il 17 luglio. Purtroppo qualche giorno più tardi Luca Scatà è morto a causa di un tumore: aveva 35 anni ed era stato in servito nella polizia tanto da ricevere una medaglia al valore dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Luca Scatà era in servizio al commissariato di Sesto San Giovanni. Nella notte tra il 22 e 23 dicembre del 2016 scovò e fermò il terrorista di Berlino Anis Amri in piazza Primo maggio a Sesto San Giovanni (Milano): quella notte Luca, durante una sparatoria, uccise l'attentatore della strage che stava scappando in Italia, e che a un normale controllo aveva estratto una pistola e iniziato a sparare all'impazzata. Nello scontro a fuoco il suo collega Christian Movio, fu ferito a una spalla. Un'azione quella di entrambi i colleghi che ha meritato una medaglia d’oro al valor civile.

Il momento della consegna della medaglia d'oro da parte del presidente della Repubblica Sergio Mattarella

Tra le persone che lo hanno ricordato anche il sindaco di Sesto San Giovanni Roberto Di Stefano: "La sua perdita a soli 35 anni, dovuta a un tumore, ci lascia un grande vuoto. Luca, il tuo coraggio e il tuo sacrificio non saranno mai dimenticati. Riposa in pace".