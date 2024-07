video suggerito

È morto a 35 anni Luca Scatà, il poliziotto che fermò e uccise il terrorista dell’attentato di Berlino È morto a 35 anni Luca Scatà, l’agente del Commissariato di Sesto San Giovanni (Milano) che nella notte tra il 22 e il 23 dicembre 2016 fermò il terrorista di Berlino Anis Amri, ricevendo la medaglia al valore civile da Sergio Mattarella. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Sergio Mattarella conferisce la medaglia al valore civile agli agenti Luca Scatà e Christian Movio

È morto a 35 anni Luca Scatà, l’agente del commissariato di Sesto San Giovanni che nella notte tra il 22 e 23 dicembre del 2016 scovò e fermò il terrorista di Berlino Anis Amri in piazza Primo maggio a Sesto San Giovanni (Milano). Il poliziotto, al tempo giovane agente in prova, uccise l'attentatore della strage che stava scappando in Italia, e che a un normale controllo aveva estratto una pistola e iniziato a sparare all'impazzata. Nello scontro a fuoco il suo collega Christian Movio, fu ferito a una spalla. Entrambi furono premiati l’anno successivo con la medaglia d’oro al valor civile, consegnata direttamente dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

"La sua perdita a soli 35 anni, dovuta a un tumore, ci lascia un grande vuoto", scrive il sindaco di Sesto San Giovanni Roberto Di Stefano. "Luca, il tuo coraggio e il tuo sacrificio non saranno mai dimenticati. Riposa in pace".

Il terrorista della strage di Berlino

Il 19 dicembre 2016 un camion con targa polacca, proveniente dall'Italia, ha investito la folla di visitatori del mercatino di Natale di Breitscheidplatz, quartiere berlinese di Charlottenburg. L'attacco, rivendicato dai terroristi dell'Isis, ha provocato 12 morti e 56 feriti.