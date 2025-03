video suggerito

Luciano Muttoni ucciso in casa a Valbrembo e trovato senza vita dalla fidanzata: "Massacrato per 50 euro" I responsabili dell'omicidio di Luciano Muttoni, trovato senza vita dalla fidanzata a Valbrembo (Bergamo), sono stati trovati sulla macchina rubata alla vittima. Il bottino della rapina finita in tragedia: 50 euro in contanti e un cellulare.

Luciano Muttoni (foto da Facebook)

Si sono presentati a casa di Luciano Muttoni con l'obiettivo preciso di rapinarlo. Ma il 58enne di Valbrembo (Bergamo) ha reagito, e ne è nata una violenta rissa culminata con la sua morte. Per l'omicidio sono state fermate oggi due persone, un giovane di 25 anni, di nazionalità italiana, e un cittadino polacco 24enne, residente in provincia di Monza: avrebbero trafugato alla vittima 50 euro in contanti e il cellulare, fuggendo poi con la sua Volkswagen Golf dopo averlo colpito alla testa con il calcio di una pistola scacciacani e averlo massacrato con calci e pugni sul viso, fino ad ucciderlo.

L'omicidio risale alla serata di venerdì 7 marzo, quando i due si sono presentati in via Rossini 6 a Valbrembo con il preciso intento di rapinare Muttoni. Quest'ultimo però, non aveva con sé denaro, se non i 50 euro nel portafoglio che i due si sono portati via con l'auto della vittima, una Volkswagen Golf che, la sera successiva, quando l'omicidio non era ancora stato scoperto, è stata fermata per un controllo stradale casuale dei carabinieri di Monza.

Al volante c'era il 25enne italiano e a bordo tre suoi amici (estranei all'omicidio). Non avendo saputo spiegare perché viaggiassero su un'auto non loro, i carabinieri avevano posto sotto sequestro la vettura e li avevano denunciati per ricettazione, pensando poi l'indomani di contattare il proprietario, ovvero Muttoni. Proprio la mattina dopo, però, il corpo senza vita di quest'ultimo è stato trovato a terra in una pozza di sangue dalla fidanzata, che non riusciva a mettersi in contatto con lui dalla serata di venerdì.

Le indagini dei carabinieri di Bergamo, coordinate dal sostituto procuratore Letizia Ruggeri, si sono così concentrate sulle telecamere di videosorveglianza del complesso residenziale dove viveva la vittima. Il 25enne è stato quindi rintracciato e portato in caserma per essere interrogato nel pomeriggio di ieri: ha reso spontanee dichiarazioni, ammettendo le proprie responsabilità e fornendo anche indicazioni utili al ritrovamento del proprio giubbotto macchiato di sangue, di alcuni documenti sottratti alla vittima e dell'arma del delitto, una pistola scacciacani con cui ha colpito più volte la vittima al capo, trovata questa mattina in un campo a Ponte San Pietro.

Il complice è stato invece prelevato questa mattina in una comunità terapeutica in provincia di Monza e Brianza dove svolgeva la saltuaria attività di aiuto educatore. Anche lui ha reso spontanee dichiarazioni ai carabinieri, e il suo racconto è risultato concordante con quello dell'amico.