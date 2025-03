Omicidio di Luciano Muttoni a Valbrembo: affittava la casa ai turisti, i vestiti trovati al cimitero e l’auto scomparsa

video suggerito

Luciano Muttoni (foto da Instagram)

Si chiamava Luciano Muttoni il 58enne che ieri è stato trovato senza vita nella sua casa di Valbrembo, in provincia di Bergamo. Il cadavere, trovato a terra in una pozza di sangue, presentava ferite sulla testa compatibili con un corpo contundente. Sul vialetto della sua abitazione, un complesso in cui abitavano una dozzina di famiglie, sono state trovate macchie di sangue che sono state repertate.

La casa in affitto su Booking, l'auto sparita

Muttoni viveva da solo nel suo appartamento di via Rossini, che però metteva in affitto su Booking.com pubblicizzandolo attraverso i suoi profili Facebook e Instagram. Alle persone che ospitava avrebbe garantito anche un servizio navetta con la sua vecchia auto, una Volkswagen Golf, che però ora risulta scomparsa da qualche giorno. Nel frattempo gli investigatori hanno trovato alcuni vestiti dell'uomo nei pressi del cimitero di Solza, paese distante una ventina di minuti in auto da Valbrembo.

Le indagini per omicidio: due sospettati portati in caserma

Alle indagini per omicidio, coordinate dalla sostituta procuratrice Letizia Ruggeri, stanno lavorando i carabinieri del nucleo investigativo di Bergamo, affiancati dal nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Zogno e dai colleghi della stazione di Villa d'Almè. Nelle ultime ore i militari hanno sentito diverse decine di persone e due sospettati, bloccati nei pressi di Monza, sono stati portati in caserma ieri sera. Al momento però non risultano arresti o provvedimenti di fermo.

I vicini hanno visto Luciano Muttoni l'ultima volta venerdì

Nelle scorse ore la scientifica ha terminato i rilievi nella casa del 58enne e l'appartamento è stato sequestrato. Al vaglio degli inquirenti ci sono anche i video delle telecamere di sorveglianza acquisiti dagli impianti di alcuni vicini di casa. L'ultima volta che i vicini avrebbero visto Muttoni sarebbe venerdì: il corpo è stato trovato ieri da una conoscente che non riusciva a mettersi in contatto con lui da almeno due giorni. Stando alle prime ricostruzioni, l'omicidio potrebbe essere avvenuto sabato o venerdì.