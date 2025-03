Uomo di 58 anni trovato morto in casa a Valbrembo con ferite alla testa: ipotesi omicidio

video suggerito

A cura di Enrico Spaccini

Un 58enne è stato ritrovato senza vita in un appartamento di via Rossini a Valbrembo (in provincia di Bergamo) nella mattinata di oggi, domenica 9 marzo. Stando a quanto emerso finora, il corpo dell'uomo presenterebbe ferite profonde alla testa che sarebbero "compatibili con un corpo contundente". I rilievi sono stati affidati dagli esperti del reparto scientifico.

Come riportato da L'Eco di Bergamo, il corpo del 58enne sarebbe stato trovato nella mattinata del 9 marzo. Sul caso stanno indagando i carabinieri del nucleo Investigativo dei carabinieri di Bergamo, insieme al Norm della Compagnia di Zogno e ai colleghi della Stazione di Villa d’Almè, coordinati dalla Procura di Bergamo.

La vittima si chiamava Luciano Muttoni e, stando a quanto emerso finora, sarebbe stato seguito dai Servizi sociali del Comune di Valbrembo. A dare l'allarme sarebbe stata proprio un'assistente sociale che, non riuscendo a parlare con l'uomo ormai da un paio di giorni, si è presentata in casa per controllare le sue condizioni. Una volta entrata nella sua abitazione, dove viveva solo, lo avrebbe trovato senza vita.

I carabinieri avrebbero rinvenuto diverse macchie di sangue sul pavimento dell'abitazione al piano terra di una residenza condominiale di via Rossini e anche sul vialetto d'ingresso. La casa è stata posta sotto sequestro.

Articolo in aggiornamento