Corpo di un uomo trovato senza vita a Muggiò: si indaga sulle cause della morte, non si esclude l'omicidio Mercoledì pomeriggio il corpo di un uomo è stato trovato a Muggiò nei pressi di un parco cittadino. I carabinieri hanno avviato le indagini e stanno cercando di ricostruire l'accaduto, senza escludere l'ipotesi di un'aggressione. Non sono ancora state diffuse le generalità della vittima.

Foto di repertorio

Ieri pomeriggio il corpo senza vita di un uomo è stato trovato a Muggiò, in provincia di Monza e Brianza. Sul posto sono arrivati i Carabinieri, che hanno avviato le indagini ed effettuato tutti i rilievi del caso per chiarire la causa del decesso e verificare se ci siano altre persone coinvolte. Al momento nessuna ipotesi, nemmeno quella dell'omicidio, è stata esclusa.

Il corpo è stato trovato nel pomeriggio di ieri, mercoledì 12 marzo, in via Maria Montessori, nei pressi del parco pubblico di via Montegrappa. La segnalazione è stata fatta attorno alle 17:30 e poco dopo, come da prassi, sono arrivati sul posto i sanitari del 118, mobilitati dalla centrale operativa dell'Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza (Areu) della Lombardia. I medici e paramedici, accorsi in codice rosso con un'ambulanza e un'auto medica, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo.

La vittima è di età ancora ignota e non sono state ancora diffuse le sue generalità. Sul luogo del ritrovamento sono arrivati anche i Vigili del Fuoco di Monza e i Carabinieri della compagnia di Desio, che hanno recintato il posto ed effettuato i primi rilievi per cercare di ricostruire la dinamica dell'accaduto e risalire all'identità della vittima. Dalle prime osservazioni, l'uomo non sembrerebbe essere morto per cause naturali e per questo non viene esclusa dagli investigatori l'ipotesi dell'omicidio. Al momento tutte le piste rimangono aperte e i Carabinieri continuano a indagare.