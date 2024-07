video suggerito

Spruzzano spray urticante su un vagone della metro verde di Milano: avevano rapinato un passeggero Tre persone hanno spruzzato uno spray urticante in un vagone della metro della linea verde M2 di Milano: lo hanno fatto dopo aver rapinato un passeggero. Quest’ultimo è stato portato in ospedale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Nella giornata di oggi, sabato 27 maggio, è stato spruzzato dello spray urticante a bordo di un vagone della metropolitana di Milano dopo la rapina di una collanina. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polmetro. I responsabili non sono stati ancora individuati.

L'episodio è avvenuto intorno alle 8.30 a bordo di un vagone della metro della linea verde M2 che era appena arrivato alla fermata di Lambrate: "All'improvviso iniziamo tutti a tossire e piangere, nessuno capisce cosa sia successo", scrive un'utente su X. A rispondere è la stessa Azienda dei trasporti milanesi (Atm) che gestisce il trasporto pubblico locale: "Ci dispiace per l'esperienza. È stato spruzzato spray urticante a bordo di un treno e abbiamo chiamato le forze dell'ordine", si legge in una risposta.

Sul posto infatti sono intervenuti gli agenti della polmetro e la security di Atm: è stata infatti spruzzata la sostanza urticante dopo la rapina di una collanina a un uomo di cinquant'anni. I responsabili sarebbero tre ragazzi che, dopo averlo derubato, hanno scaricato la bomboletta su lui e gli altri passeggeri per poi scappare. Sono stati quindi chiamati i soccorsi. Gli agenti hanno fatto scendere dal treno per precauzione tutti i passeggeri. Sono poi arrivati gli operatori sanitari del 118 che hanno trasferito il cinquantenne in codice verde all'ospedale Fatebenefratelli per le cure mediche. Fortunatamente non ha riportato gravi ferite.