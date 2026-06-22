Sparano almeno 8 colpi di pistola davanti alla piscina Aquamore di Seriate, poi fuggono in auto: ricercati

L’episodio si è verificato ieri alle 19.30 davanti alla piscina Aquamore di Seriate. Il bersaglio era un uomo, che è riuscito a evitare i proiettili e a scappare in direzione del supermercato Unes di corso Europa.

Piscine Aquamore di Seriate, Bergamo (foto Google Maps)

Almeno 8 colpi di arma da fuoco sarebbero stati sparati nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 21 giugno, di fronte alla piscina Aquamore in via Francesco Decò e Torquato Canetta a Seriate (Bergamo). Come confermato a Fanpage.it da fonti investigative, non si sono registrati feriti e il responsabile dell'agguato è attualmente ricercato, insieme ai suoi complici.

Stando a quanto si apprende, i colpi sarebbero partiti da una Peugeot nera guidata da una donna – con a bordo tre persone – intorno alle 19.30 di ieri. Il bersaglio era un uomo, che è riuscito a evitare i proiettili e a scappare in direzione del supermercato Unes di corso Europa. Secondo una prima ipotesi, data la dinamica, potrebbe trattarsi di un regolamento di conti. Ma non è ancora certo. Sono al momento in corso le indagini dei carabinieri del Comando Provinciale di Bergamo per cercare di ricostruire nel dettaglio quanto accaduto.

Bossolo rinvenuto a terra (foto Facebook)

Gli accertamenti dei militari partono dal racconto dei testimoni – persone che uscivano dalla piscina o erano di passaggio lungo la via – che sono riusciti a schivare i colpi e a mettersi in salvo. Alcuni di loro hanno avuto la prontezza di scrivere la targa della Peugeot che hanno poi comunicato alle forze dell'ordine. Verranno visionate anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per avere un quadro più dettagliato possibile.

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