Sparatoria a Seregno, colpito un uomo di 44 anni: è ricoverato in prognosi riservata

Sparatoria a Seregno (Monza e Brianza). Un uomo di 44 anni è stato trovato con diverse ferite da arma da fuoco: è ricoverato in prognosi riservata.

Immgine di repertorio

Nella serata di ieri, giovedì 23 luglio 2026, si è verificata una sparatoria a Seregno, comune che si trova in provincia di Monza e Brianza. Un uomo di 44 anni è rimasto gravemente ferito. L'episodio si è verificato poco dopo le 22 in via Fosse Ardeatine, nel quartiere Crocione, dove si trovano le case Aler, gli alloggi popolari gestiti da Regione Lombardia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno delimitato la scena.

Sulla dinamica ci sono ancora pochissime informazioni. I soccorsi hanno ricevuto la segnalazione e, giunti immediatamente sul luogo, hanno trovato il 44enne in gravissime condizioni. Dopo averlo caricato sull'ambulanza, gli operatori sanitari del 118 – inviati dalla centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) – lo hanno trasferito d'urgenza all'ospedale San Gerardo di Monza. Nella mattinata di oggi, venerdì 24 luglio, è stato sottoposto a un delicatissimo intervento chirurgico: è ancora ricoverato in prognosi riservata. Non è chiaro se sia o meno in pericolo di vita.

Nel frattempo i carabinieri hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. Hanno soprattutto ascoltato alcune persone, che si trovavano sul posto. Non è escluso che l'episodio sia maturato in un contesto legato al mondo della criminalità locale. Non è escluso che si sia trattato di un regolamento di conti o di un agguato. Ovviamente è vagliata anche la discussione o motivi slegati da un ambiente criminale. I militari sono al lavoro per cercare di comprendere meglio il tutto e soprattutto trovare il o i responsabili.