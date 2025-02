video suggerito

Spacciavano droga con addosso un Kalashnikov e un fucile da caccia: arrestati due pusher nel Varesotto La polizia ha arrestato due spacciatori in provincia di Varese trovati in possesso di un Kalashnikov e un fucile da caccia. Entrambi vivevano in una tenda sotto il ponte di una ferrovia, da cui gestivano i loro traffici sotto la minaccia delle armi.

A Malante, in provincia di Varese, la Polizia ha arrestato due pusher che detenevano illegalmente un Kalashnikov e un fucile da caccia, entrambi rubati e pronti all'uso con i proiettili già caricati. I due spacciatori, uno di 23 anni e uno di 32, dormivano in una tenda sotto il ponte di una ferrovia, da dove gestivano anche i loro traffici utilizzando le armi come forma di controllo. Essendo l'area circondata da strade e industrie, la Polizia ha deciso di intervenire nel più breve tempo possibile.

Dopo una serie di appostamenti, gli agenti della squadra mobile di Varese sono entrati in azione mercoledì 12 febbraio. Hanno pedinato i due pusher mentre operavano davanti alla loro tenda finché uno dei due si è allontanato per andare in un supermercato vicino, lasciando le armi all'altro. É a questo punto che gli agenti sono intervenuti e hanno arrestato il primo. Hanno poi circondato con alcune volanti l'area dove era rimasto il secondo pusher e lo hanno raggiunto attraverso il bosco, bloccando il tratto stradale vicino.

Lo spacciatore, colto di sorpresa, ha tentato di fuggire verso la vicina zona industriale portando con sé le armi, ma è stato bloccato da altre macchine della Polizia. A quel punto ha abbandonato le armi e il marsupio e si è lanciato giù da un un dirupo, dove è stato bloccato dagli uomini della Squadra Mobile. Gli agenti hanno recuperato i due fucili e il marsupio, nel quale hanno trovato droga e soldi. Durante la perquisizione della tenda nella quale i due vivevano hanno trovato anche uno zaino con all'interno una pistola scacciacani, munizioni e materiale per pesare e confezionare dosi di droga.

Nell'operazione la Polizia ha recuperato in totale due fucili, 100 cartucce di vario calibro, 90 grammi di eroina, 150 grammi di cocaina, 80 grammi di hashish e il materiale per lo spaccio comprendente pellicole trasparenti, bilancini di precisione, telefoni cellulari e denaro contante.