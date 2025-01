video suggerito

Trasporta la cocaina in una confezione di gomme da masticare nascosta nelle mutande: arrestato un pusher di 20 anni Un ragazzo di 20 anni è stato arrestato con l’accusa di spaccio di droga: è stato sorpreso con 6 grammi di cocaina, divisi in 11 dosi, all’interno di una confezione di gomme da masticare che nascondeva nelle mutande. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

I finanzieri del gruppo di Ponte Chiasso hanno arrestato un ragazzo di 20 anni con l'accusa di spaccio di droga: è stato sorpreso con 6 grammi di cocaina, divisi in 11 dosi, all'interno di una confezione di gomme da masticare che nascondeva nelle mutande. Stando alla prima ricostruzione di quanto accaduto, l'operazione delle Fiamme Gialle è scattata quando hanno fermata una Renault Clio guidata dal ragazzo, originario dell'Albania. Dagli immediati accertamenti dei militari, è emerso che l'auto risultata noleggiata presso una società albanese con sede nel milanese, ma che nell'ultima settimana è stata immortalata più e più volte dalle telecamere di video sorveglianza di Como.

Quando l'auto è stata fermata dai finanzieri il giovane ha accostato e ha aperto il finestrino lato passeggero: forse voleva avere il tempo di disfarsi della droga. Fin da subito però il 20enne è stato visto agitato e ha fornito dichiarazioni contraddittorie, confermando quindi i sospetti dei militari.

Come riporta Qui Como, dopo pochi secondi è iniziata la perquisizione in auto e nei confronti del giovane. I finanzieri così hanno trovato la droga della confezione di gomma da masticare nascosta nelle mutande. I successivi accertamenti, hanno confermato che si trattasse di un pusher del Comasco. Il ventenne è stato arrestato per traffico di sostanze stupefacenti. Si trova in carcere a Como in attesa del giudizio delle autorità.