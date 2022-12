Spacca il finestrino di un autobus e prende a pugni l’autista: arrestato L’autista di un bus di Milano è stato aggredito da un passeggero che è stato arrestato. Il conducente è stato trasferito in ospedale.

A cura di Ilaria Quattrone

Ha aggredito l'autista di un filobus e per questo motivo è stato arrestato. L'episodio si è verificato nella serata di sabato 10 dicembre 2022 in piazzale Lotto a Milano, in zona San Siro. Il conducente è stato trasferito in ospedale e per fortuna non versa in gravi condizioni.

Quanto accaduto ieri sera, si aggiunge alla lista di aggressioni che negli ultimi mesi sta interessando tanti dipendenti dell'Azienda trasporti milanesi (Atm). In molti sono stati picchiati o minacciati da passeggeri. E questo non è che l'ennesimo caso.

Il passeggero ha spaccato un finestrino e picchiato l'autista

Stando alle informazioni pervenute fino a questo momento, gli agenti di via Fatebenefratelli hanno trovato il presunto responsabile, un uomo di quarant'anni, sul luogo dell'aggressione. Sulla base dei loro rilievi e delle testimonianze dei presenti, oltre che del ferito, è stato possibile ricostruire la dinamica. Intorno alle 22.30, il quarantenne avrebbe iniziato a spaccare il finestrino del bus della linea 91. L'autista ha provato in tutti i modi a fermarlo.

Nel tentativo di placare l'ira dell'uomo, è stato malmenato. Fortunatamente a bordo c'erano anche alcuni passeggeri che hanno richiesto l'intervento delle forze dell'ordine chiamando il numero unico delle emergenze 112. Gli agenti hanno quindi arrestato il quarantenne e lo hanno portato in Questura.

Gli operatori sanitari del 118 invece hanno accompagnato il conducente del filobus al pronto soccorso dell'ospedale San Carlo. Il dipendente di Atm non ha riportato gravi ferite. Dopo alcuni accertamenti, i medici lo hanno infatti dimesso.