Sospetto caso di Dengue a Brescia, scatta la disinfestazione anti zanzare Nella città di Brescia è stato individuato un possibile caso di Dengue importato dall'estero. Per evitare contagi, in via preventiva il Comune ha annunciato che nella giornata di domani, martedì 27 maggio, verrà svolto un capillare intervento anti zanzare in diverse parti della città.

A cura di Giulia Ghirardi

È stato individuato un possibile caso di Dengue importato dall'estero nella città di Brescia. Per evitare contagi, in via preventiva il Comune ha annunciato che nella giornata di domani, martedì 27 maggio, verrà svolto un capillare intervento anti zanzare in diverse parti della città. Inoltre, qualora il caso a oggi soltanto sospetto dovesse essere confermato dall'Ats, l'Agenzia per la tutela della salute, verranno ripetuti i trattamenti anche durante le giornate di mercoledì 28 e giovedì 29 maggio.

La Dengue è una malattia infettiva tropicale che si trasmette attraverso la puntura di zanzare Aedes e provoca sintomi che vanno dalla febbre alta e dolori muscolari e articolari, fino a complicazioni gravi come la febbre emorragica e lo shock. Non esiste, però, la trasmissione diretta da persona a persona.

In ogni caso, sul sito web del Comune di Brescia è presente una pagina dedicata alla zanzara tigre con indicazioni sulle buone regole da seguire e sull'attività di prevenzione per tutti i cittadini e le cittadini. Nello specifico, "la disinfestazione straordinaria" – ha informato ancora il Comune – "riguarderà l'area che comprende le vie Vittorio Alfieri; Calatafimi; Gabriele Camozzi; Elia Capriolo; Contrada del Carmine; Alessandro Manzoni; Montebello; via Lupi di Toscana; via Giuseppe Parini; via Nicolò Tartaglia". In caso di pioggia i trattamenti potranno essere rinviati al primo giorno utile.