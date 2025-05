Arrestato a Brescia don Jordan Coraglia: trovati sul suo cellulare foto e video erotici di minorenni

Il parroco di Castelcovati don Jordan Coraglia si trova ai domiciliari per detenzione di materiale pedopornografico. È il secondo caso in un mese a Brescia dopo il caso di don Ciro Panigara, arrestato per abusi sessuali.