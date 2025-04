Chi è Don Ciro Panigara, il sacerdote arrestato per violenza sessuale su minori: le vittime hanno tra i 10 e i 12 anni

video suggerito

Si chiama Don Ciro Panigara il sacerdote che questa mattina è stato messo agli arresti domiciliari con l'accusa di violenze sessuali aggravate su ragazzi di età compresa tra i 10 e i 12 anni, avvenute nelle parrocchie di San Paolo e Atro, in provincia di Brescia. A inizio anno il prete aveva dato le sue dimissioni da parroco di San Paolo su richiesta della diocesi, dopo la segnalazione di un ragazzo che aveva raccontato di aver subito attenzioni da parte del sacerdote.

A questo proposito Pierantonio Tremolada, vescovo di Brescia, aveva dichiarato in una lettera letta in chiesa: "Sono emerse situazioni ed elementi di criticità che consigliano di interrompere immediatamente l'esperienza nella comunità parrocchiale. Lo smarrimento che questa decisione provoca in tutti voi fedeli è comprensibile – aveva aggiunto – Il parroco ha rimesso il mandato per poter proseguire con più libertà il suo cammino personale".

Le indagini dei Carabinieri di Verolanuova, partite da questo episodio risalente al 2024, si sono poi allargate seguendo lo storico degli incarichi che Panigara aveva svolto in passato. Gli approfondimenti hanno portato alla parrocchia di Atro, dove Panigara ha ricoperto il ruolo di curato tra il 20o8 e il 2013 e dove, secondo le ricostruzioni degli inquirenti, sarebbero avvenute decine di violenze ai danni di 5 o 6 ragazzi. Gli episodi risalirebbero a un periodo compreso tra il 2011 e il 2013.