video suggerito

Arrestato don Jordan Coraglia, è il secondo sacerdote bresciano in un mese indagato per reati su minori Don Jordan Coraglia, sacerdote di alcune parrocchie bresciane, si trova da alcuni giorni agli arresti domiciliari per detenzione di materiale pedopornografico. Un mese fa era stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale su minori don Ciro Panigara, anche lui sacerdote nel Bresciano. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Enrico Spaccini

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Don Jordan Coraglia (a sinistra) e don Ciro Panigara (a destra)

Nei giorni scorsi è stato arrestato con l'accusa di detenzione di materiale pedopornografico don Jordan Coraglia, parroco di Castelcovati e Comezzano Cizzago (in provincia di Brescia). Il sacerdote 51enne si trova agli arresti domiciliari dopo che, in sede di interrogatorio di convalida, avrebbe ammesso di possedere e di aver scambiato online circa 1.500 file con contenuti a sfondo sessuale riguardanti minorenni. Solo un mese fa, era finito agli arresti domiciliari con l'accusa di violenza sessuale su minori don Ciro Panigara. Il parroco 48enne è stato accusato di episodi che risalirebbero al 2024 e al periodo compreso tra il 2011 e il 2013, ai danni di bambini tra i 10 e i 12 anni all'interno dei paesi di Adro e San Paolo, sempre nel Bresciano.

Le violenze contestate a don Ciro Panigara

Don Ciro Panigara è stato arrestato lo scorso 16 aprile. Le indagini nei suoi confronti, condotte dai carabinieri di Borgo San Giacomo e di Verolanuova, sono iniziate in seguito alla denuncia presentata da una educatrice della parrocchia di San Paolo alla quale si era rivolto un ragazzino preadolescente. L'episodio che ha raccontato risaliva al 2024 e, in periodo natalizio, don Ciro Panigara aveva dato le dimissioni da parroco su richiesta della Diocesi di Brescia.

Gli investigatori, però, hanno continuato a indagare sugli incarichi svolti dal parroco negli anni precedenti arrivando, così, alla parrocchia di Adro. Secondo gli inquirenti, qui nel periodo compreso tra il 2011 e il 2013 si sarebbero verificati numerosi episodi di violenze ai danni di all'incirca cinque ragazzini d'età compresa tra i 10 e i 12 anni. Il parroco si trova, ora, agli arresti domiciliari.

Di cosa è accusato don Jordan Coraglia

Diverse sono le accuse che sono state mosse nei giorni scorsi contro don Jordan Coraglia. Il 51enne, parroco dell'unità pastorale che raccoglie le parrocchie di Castelcovati e Comezzano Cizzago, da alcuni giorni si trova agli arresti domiciliari con l'ipotesi di reato di detenzione di materiale pedopornografico. Le indagini della polizia Postale, coordinate dalla Procura di Roma, avrebbero scoperto come il sacerdote fosse iscritto a un gruppo Telegram utilizzato per lo scambio di video e foto pedopornografiche dal quale avrebbe scaricato centinaia di file. Lo stesso parroco avrebbe ammesso davanti al gip di possedere circa 1.500 file con contenuti a sfondo sessuale riguardanti minorenni.

Non appena si è saputo dell'arresto, il vescovo di Brescia, Pierantonio Tremolada, lo ha rimosso dall'incarico. La Diocesi bresciana ha pubblicato una nota in cui viene specificato che nel caso che riguarda don Jordan Coraglia "non sono in alcun modo coinvolti minori della comunità parrocchiale e non sono state individuate condotte inappropriate da parte sua nei confronti delle persone a lui affidate nella cura pastorale". Il 51enne si trova, ora, agli arresti domiciliari come il collega don Ciro Panigara.