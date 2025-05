video suggerito

Don Jordan Coraglia arrestato a Brescia: ha ammesso di aver posseduto e scambiato online 1.500 file pedopornografici Don Jordan Coraglia, il parroco di Castelcovati (Brescia), ai domiciliari per detenzione di materiale pedopornografico, ha ammesso di aver posseduto e scambiato online circa 1.500 file a sfondo sessuale riguardanti soggetti minorenni. Il 51enne è stato sospeso dall'incarico.

Don Jordan Coraglia

Don Jordan Coraglia, il parroco di Castelcovati, in provincia di Brescia, è stato interrogaDon Jordan Coragliato dal giudice per le indagini preliminari dopo essere stato messo agli arresti domiciliari con l‘accusa di detenzione di materiale pedopornografico. Durante l'interrogatorio di convalida della misura cautelare, il sacerdote 51enne avrebbe ammesso di possedere e di aver scambiato online circa 1.500 file con contenuti a sfondo sessuale riguardanti minorenni. Il prete, fondatore della nazionale di calcio dei sacerdoti, è stato sospeso dall'incarico e si troverebbe ora ai domiciliari in una zona priva di connessione internet.

L'arresto di Don Coraglia è il risultato di indagini, condotte dalla Polizia Postale e coordinate dalla Procura di Roma, che hanno portato alla luce l'esistenza di canali Telegram utilizzati per lo scambio di video e foto pedopornografiche. Il parroco risultava iscritto in uno di questi gruppi e i successivi approfondimenti hanno confermato la presenza, sul suo cellulare, di file compromettenti. Dopo la convalida della misura cautelare, avvenuta ieri, il fascicolo passerà ora alla pm Roberta Panico della Procura di Brescia.

La reazione della diocesi di Brescia

La notizia dell'arresto del sacerdote ha scosso la comunità di Castelcovati, ma la diocesi di Brescia ha precisato in una nota che "In alcun modo sono coinvolti minori della comunità parrocchiale e non sono state individuate condotte inappropriate da parte sua nei confronti delle persone a lui affidate nella cura pastorale". Ciò nonostante, continua il comunicato della diocesi, "Quanto riscontrato dalle autorità competenti dovrà giustamente essere valutato, ma pone don Jordan in una posizione estremamente delicata". Per questo motivo il parroco di Brescia ha deciso di sospendere il religioso dal suo incarico.

Chi è Don Jordan Coraglia

Don Coraglia aveva iniziato la sua attività religiosa come vice parroco a Gussago nel 2005, ma tra il 2013 e il 2018 si era spostato in varie parrocchie di Urago Mella, quartiere periferico di Brescia. Dal 2018 è stato nominato parroco di Castelcovati e nell'anno successivo anche delle vicine Cizzago e Comezzano. Il parroco ha anche fondato la Sacerdoti Italia Calcio, squadra benefica che lui ha presentato persino davanti a Papa Francesco.

Anche Don Ciro Panigara arrestato per violenze sessuali su minori

L'arresto di Don Jordan Coraglia arriva dopo un altro caso simile che ha riguardato sempre la provincia di Brescia: quello di Don Ciro Panigara, il prete di San Paolo finito agli arresti domiciliari per violenze sessuali perpetrate ai danni di minori della parrocchia di età compresa tra i 10 e 12 anni. L'indagine, partita dalla denuncia di una delle vittime, che ha raccontato gli abusi subiti a un'educatrice, avrebbe ricostruito diversi episodi avvenuti tra il comune di San Paolo e quello di Adro. Anche in questo caso il sacerdote è stato sospeso dal suo incarico.