Don Ciro Panigara arrestato per violenza sessuale su minori: il sacerdote non risponde alle domande del gip Don Ciro Panigara, il prete della provincia di Brescia messo agli arresti domiciliari con l'accusa di violenza sessuale su minori, è stato interrogato dal gip ma si è avvalso della facoltà di non rispondere. Le presunte violenze sarebbero avvenute su bambini di età compresa tra i 10 e i 12 anni.

Durante l'interrogatorio davanti al giudice per le indagini preliminari si è avvalso della facoltà di non rispondere Don Ciro Panigara, il sacerdote della provincia di Brescia che negli scorsi giorni è stato messo agli arresti domiciliari con l'accusa di violenza sessuale su minori. L'uomo rimane confinato a casa della madre.

Le presunte violenze, avvenute su sei bambini tra i 10 e i 12 anni, si sarebbero verificate nel periodo compreso tra il 2011 e il 2013 ad Adro, comune nella bassa Bresciana dove Panigara ha assunto il ruolo di curato. Un altro episodio risalirebbe invece alla fine del 2024 e sarebbe successo nella parrocchia di San Paolo.

La presunta violenza nel comune di San Paolo

Proprio da quest'ultimo comune erano partite le indagini dei carabinieri, avviate dopo la denuncia di un'educatrice a cui una delle giovani vittime aveva raccontato la violenza subita. Gli investigatori hanno così ricostruito un episodio che si sarebbe verificato nel 2024 a San Paolo, durante un'iniziativa definita "convivenza" che prevede lo svolgimento di diverse attività all'interno della parrocchia per poi dormire insieme. La violenza sarebbe avvenuta all'interno di una stanza in cui dormivano solo bambini e ragazzi maschi. Dopo questo episodio, a gennaio Panigara è stato allontanato dalla parrocchia e ha presentato le sue dimissioni da sacerdote di San Paolo.

La chiesa di San Paolo (Brescia)

I presunti precedenti nella parrocchia di Adro

Le indagini degli inquirenti, però, non si sono fermate qui: risalendo agli incarichi coperti prima del 2024 da Panigara, i Carabinieri hanno ricostruito altre presunte violenze avvenute nel comune di Adro tra il 2011 e il 2013. In questo caso si parlerebbe invece di decine di episodi ai danni di cinque ragazzi. Panigara ricoprì la carica di prete ad Adro dal 2008 al 2013 e dopo le presunte violenze si spostò. Gli inquirenti però non sarebbero riusciti a ricostruire un nesso causale tra i due eventi: il parroco, a quanto sembra, si sarebbe trasferito senza che fosse stata fatta nessuna denuncia.

Chi è Don Ciro Panigara

Don Ciro Panigara, oggi 48enne, è nato nella parrocchia di Ghedi e studiò all'istituto Bonsignori di Remedello per diventare elettricista. Nei primi anni di lavoro maturò la sua vocazione religiosa e prese i voti nel 2004 diventando vicario parrocchiale a Isorella, per poi trasferirsi ad Adro e successivamente a Torbiato. Nei tre anni successivi, dal 2013 al 2016, fu cappellano all'ospedale Poliambulanza di Brescia. Tra il 2016 e il 2020 ricoprì invece la carica di Vicario parrocchiale a Leno, Milzanello e Porzano, poi quella di amministratore parrocchiale a Visano dal 2020 al 2024. Tra il 2024 e il 2025 fu invece parroco a Cremezzano, San Paolo, Scarpizzolo.