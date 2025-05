video suggerito

Un caso di febbre dengue nel Comasco, il Comune: “Tenete chiuse le finestre e non consumate i prodotti dell’orto” A Capiago Intimano (Como) è stato registrato un caso di febbre dengue o, comunemente chiamata, febbre gialla. Il Comune e Ats invitano i cittadini a tenere le finestre chiuse, gli animali domestici in casa e non consumare i prodotti dell’orto. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Ilaria Quattrone

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nella giornata di oggi, sabato 3 maggio, è stata data notizia che a Capiago Intimiano, un comune di appena cinquemila abitanti della provincia di Como, è stato registrato un caso di dengue e cioè di febbre gialla. L'agenzia di tutela della salute del territorio e il Comune sono a lavoro per eliminare eventuali zanzare tigre.

A darne notizia è il quotidiano La Provincia di Como. L'allarme è scattato ieri, venerdì 2 maggio. Un residente, che era appena rientrato da un viaggio all'estero, avrebbe accusato i malori tipici della malattia. L'uomo è stato ricoverato all'ospedale Sant'Anna di Como dove è tenuto in sorveglianza sanitaria. Sono state avvisate poi le Istituzioni. L'agenzia di tutela della salute e il Comune, in via precauzione, hanno avviato un trattamento straordinario per l'eliminazione di eventuali zanzare tigre.

Queste, infatti, sono i potenziali vettori della malattia. Proprio per questo motivo, l'amministrazione comunale ha invitato i cittadini a seguire alcuni consigli. In primis, sono invitati a tenere le finestre chiuse. Non solo. Per chi ha animali domestici, è consigliabile che questi vengano tenuti in casa. E ancora: per coloro che coltivano, è consigliabile astenersi dal consumare i prodotti del proprio orto.

Nelle prossime ore potrebbero esserci maggiori aggiornamenti su come comportarsi e, soprattutto, sulle condizioni di salute del residente che ha contratto la malattia.