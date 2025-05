video suggerito

Un caso di Dengue nel Varesotto, un cittadino è positivo dopo un viaggio all'estero: al via la disinfestazione Dopo essere tornato da un viaggio all'estero, un cittadino di Solbiate Arno (Verese) è risultato essere positivo alla Dengue. A segnalarlo è stato l'Ats Insubria che ha informato il Comune che ha avviato tutte le procedure necessarie alla disinfestazione.

A cura di Giulia Ghirardi

È stato trovato un caso sospetto di Dengue a Solbiate Arno, in provincia di Varese. A segnalarlo è stato l'Ats Insubria che ha informato il Comune della presenza di un cittadino risultato positivo alla malattia una volta rientrato da un viaggio all’estero.

La Dengue è una malattia infettiva tropicale che si trasmette attraverso la puntura di zanzare Aedes e provoca sintomi che vanno dalla febbre alta e dolori muscolari e articolari, fino a complicazioni gravi come la febbre emorragica e lo shock. Per questo, il sindaco di Solbiate Arno, Oreste Battiston, ha firmato un’ordinanza per eseguire una disinfestazione straordinaria nell'area circostante l’abitazione della persona risultata positiva alla malattia. Inoltre, saranno effettuati trattamenti contro le zanzare, adulte e larve, in paese. Gli operatori specializzati interverranno in giardini, cortili, terrazze e piazzali, sia pubblici che privati, per eliminare possibili focolai.

Nel periodo in cui si svolgeranno i trattamenti, chi vive o ha un'attività nella zona dovrà consentire l'accesso per la disinfestazione e dovrà seguire alcune precauzioni suggerite dal Comune: chiudere porte e finestre e spegnere gli impianti di ricambio dell’aria, tenere gli animali domestici in casa. Per tutti coloro che hanno un orto, si raccomanda inoltre di raccogliere frutta e verdura prima del trattamento oppure di coprire le piante con teli e poi aspettare almeno 15 giorni per mangiarne i frutti. Al momento non sembrerebbero esserci altri casi e la situazione appare sotto controllo.