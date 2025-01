video suggerito

Soccorre un'auto con il suo carro attrezzi, ma viene travolto: è morto Michele Dibiase Michele Dibiase è morto dopo essere stato travolto da un'auto a Morimondo (Milano). Il 56enne stava soccorrendo un automobilista con il suo carro attrezzi, quando un'altra vettura lo ha investito.

A cura di Enrico Spaccini

Immagine di repertorio

È morto Michele Dibiase, l'operatore di un carro attrezzi che nel tardo pomeriggio di ieri era stato travolto da un'auto lungo la provinciale che collega Abbiategrasso e Ozzero, nel territorio comunale di Morimondo (nella Città Metropolitana di Milano). Il 56enne, residente a Casorate Primo (in provincia di Pavia), stava soccorrendo un automobilista in difficoltà, quando un'altra vettura lo ha investito. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime ed è deceduto mentre un'ambulanza lo stava trasportando con la massima urgenza all'ospedale di Magenta.

L'incidente è avvenuto intorno alle 18:30 del 22 gennaio. Era buio e pioveva e un'auto, per cause ancora non chiare, si era ribaltata a lato della carreggiata della provinciale 183, a pochi chilometri da Morimondo. Dibiase, che offriva supporto 24 ore su 24, era partito da Casorate Primo con il suo carro attrezzi per aiutare l'automobilista. Stando a quanto ricostruito finora, il 56enne era appena sceso dal suo mezzo per iniziare l'intervento di recupero quando un'altra vettura lo ha travolto.

Alla guida c'era un uomo di 37 anni residente nel Milanese. Alle forze dell'ordine intervenute per i rilievi del caso avrebbe detto di star procedendo ad andatura normale e di aver investito Dibiase perché non si era accorto della sua presenza sulla carreggiata.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Abbiategrasso, i vigili del fuoco e i sanitari del 118 con due ambulanze e due automediche. Il 56enne era stato caricato a bordo di uno dei mezzi di soccorso, ma è deceduto prima dell'arrivo all'ospedale di Magenta a causa delle lesioni riportate. Il 37enne, invece, è stato trasportato in codice verde al pronto soccorso di Rozzano in stato di choc.