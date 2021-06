Tragica mattinata a Claino con Osteno, in provincia di Como. Qui un turista tedesco di 79 anni è morto dopo un tuffo nel lago di Lugano. Stando a una prima ricostruzione di quanto accaduto, l'uomo si era tuffato dalla spiaggia di Righeggia ma una volta in acqua non è più riemerso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Como e Menaggio e altri soccorritori in elicottero da Torino: alcuni sommozzatori si sono subito gettati in acqua e hanno recuperato il corpo. Inutili i tentativi di rianimare il turista, per lui purtroppo non c'è stato nulla da fare. Saranno gli accertamenti dei prossimi giorni cercare di ricostruire quanto accaduto: l'uomo forse una volta in acqua è stato colpito da una malore oppure ha pestato la testa contro una roccia. Bisognerà attendere la indagini delle forze dell'ordine per avere qualche certezza.

A Gorle un ragazzo di 17 anni si tuffa nel fiume Serio e muore

Nei giorni scorsi una tragedia simile è avvenuta a Gorle, in provincia di Bergamo: un ragazzo di 17 anni è morto dopo essersi tuffato anch'egli nel fiume Serio. L'allarme è stato dato dagli amici del minorenne che erano in sua compagnia. Secondo quanto ricostruito, il 17enne si è immerso nel corso d'acqua senza riuscire a tornare a galla. Sul posto il 118 lombardo ha inviato un'ambulanza e un'elisoccorso, mentre sono stati avvisati i vigili del fuoco di Treviglio, aiutati dai colleghi di Milano e Bologna. Le squadre dei sommozzatori dei pompieri hanno ricercato a lungo il suo corpo scandagliando i fondali. Dopo un'ora e mezza, le operazioni si sono concluse con il triste ritrovamento della salma del giovane.