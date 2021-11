Si taglia la mano e con il sangue scrive “I love you”, poi manda il video alla donna che stalkera Un uomo di 35 anni si è ferito alla mano e ha scritto “I love you” con il sangue su un foglio bianco per poi inviare il video alla donna che stalkerizzava da mesi. Ora gli è stato imposto il divieto di avvicinamento nel raggio di 500 metri.

Foto di repertorio

Arrivato a Cremona nel luglio di quest'anno, ha conosciuto la donna che presto sarebbe diventata vittima del suo stalking. Un uomo di origini pakistane di 35 anni ha tartassato e ossessionato la ragazza da allora, riempiendola di messaggi e chiamate, video e audio, aspettandola anche regolarmente sotto casa sua. In un'occasione, il 35enne si è ferito alla mano con un coltello e con il sangue ha scritto "I love you" e altri frasi d'amore su un foglio. Il tutto mentre si riprendeva con il cellulare. Poi, ha inviato il video alla donna.

Stalker 35enne si ferisce e invia video alla vittima

Il questore di Cremona aveva emesso un primo ammonimento nei suoi confronti ma la misura non aveva sortito gli effetti sperati. Così, ieri, in occasione della giornata contro la violenza sulle donne, gli agenti della polizia hanno notificato la misura emessa dal giudice per le indagini preliminari su richiesta della Procura. L'uomo ha il divieto assoluto di avvicinarsi alla donna in un raggio di cinquecento metri. La misura si è resa necessaria poiché l'uomo, inizialmente allontanatosi da Cremona, è tornato recentemente in città e non ha smesso di stalkerizzare la sua vittima. Secondo quanto riportato dal Corriere della sera, la misura era stata emessa dal gip lo scorso mese di agosto ma la sua irreperibilità aveva costretto le forze dell'ordine ad attendere il suo ritorno per applicarla. Una volta saputo della sua presenza a Cremona, le forze dell'ordine hanno tenuto d'occhio l'abitazione della donna, che in questi mesi ha dovuto cambiare anche sede di lavoro per cercare di evitarlo. Dopo qualche tempo, l'uomo è stato visto sotto la casa della vittima. Se non dovesse rispettare il divieto di avvicinamento, il 35enne verrà arrestato.