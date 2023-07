Si stacca una finestra e colpisce una bambina del centro estivo, indaga la polizia Una bambina si è ferita a una gamba al centro estivo della scuola a Corbetta (Milano). Da una prima ricostruzione, pare che le sia caduta addosso una finestra.

Una bambina si è ferita a una gamba al centro estivo della scuola primaria ‘Aldo Moro' di Corbetta (nella Città Metropolitana di Milano), in via Europa, per la caduta di una finestra. L'incidente è avvenuto nella mattinata di oggi, lunedì 17 luglio, e la dinamica è al vaglio della polizia locale. Nel frattempo, la piccola è stata visitata dai sanitari, che hanno potuto tranquillizzarla, e infine trasportata in ospedale in codice verde.

Le condizioni della bambina

La dinamica dell'incidente è ancora da chiarire e se ne stanno occupando gli agenti di polizia locale. Stando a una prima ricostruzione, la bambina si trovava intorno alle 11:30 nei pressi di una finestra quando questa si è staccata finendo sopra una gamba della piccola.

In un primo momento la situazione è apparsa grave ed è partita subito la chiamata ai soccorsi. Al centro estivo sono arrivate nel giro di pochi minuti un'ambulanza e un'automedica. La bambina ferita è stata visitata sul posto dai sanitari che hanno potuto constatare come in realtà le sue condizioni non erano preoccupanti. Dopodiché hanno proceduto con il trasferimento della piccola in ospedale in codice verde.

"Disposto un sopralluogo"

Dell'incidente ne ha parlato anche il sindaco di Corbetta, Marco Ballarini: "Nonostante il forte spavento iniziale, per fortuna la bambina non ha riportato nessuna ferita grave alla gamba a seguito dell’infortunio", ha scritto in un post su Facebook, "sia il personale sanitario sia il personale del centro estivo si sono tempestivamente prodigati per lei, e li ringrazio per la pronta reazione".

Comunque il caso dovrà essere approfondito dalle autorità: "Ho già disposto immediatamente un sopralluogo della nostra polizia locale congiuntamente al personale tecnico del nostro settore Infrastrutture per ricostruire la dinamica dell’infortunio", ha specificato il primo cittadino, in modo da verificare le condizioni dell'ambiente scolastico.