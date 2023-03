Si scordano il freno a mano e il Suv li travolge nel cortile di casa: 70enne morta schiacciata La tragedia questa mattina a Monte Cremano, in provincia di Cremona. La vittima è stata travolta dalla Jeep che gli è precipitata addosso. Trasportata in eliamabulanza all’ospedale Niguarda è deceduta poche ore dopo l’arrivo.

A cura di Redazione Milano

Immagine di repertorio

Tragedia oggi a Monte Cremasco, in provincia di Cremona, dove una donna questa mattina è stata investita dal suv di famiglia che si trovava parcheggiato nel cortile della sua abitazione. Secondo quanto ricostruito la signora, settant'anni, è stata travolta dall'auto di grossa cilindrata a cui non era stato tirato il freno a mano. Soccorso dal personale del 118 chiamato dal marito, anche lui rimasto lievemente ferito nell'incidente, le sue condizioni sono apparse subito disperate: trasferita all'ospedale Niguarda di Milano a bordo di un'eliambulanza, Milena Moretti è stata ricoverata in codice rosso dopo essere stata intubata e stabilizzata sul posto. Poche ore dopo l'arrivo in ospedale è deceduta nonostante gli sforzi dei medici: troppo gravi le lesioni interne riportate.

Terribile la scena che si è presentata di fronte ai soccorritori nel cortile della villetta familiare. La donna è stata colpita in pieno dalla vettura scivolata senza freno, finendo schiacciata contro un muro. La Jeep Limited ha colpito anche il marito della vittima, settantatré anni, che è stato medicato ma le sue condizioni fortunatamente non destano particolare preoccupazione.

Sul posto i carabinieri della stazione locale, che hanno eseguito i rilievi del caso e ora dovranno stabilire l'esatta dinamica dell'incidente. La macchina era stata posteggiata alla sommità della breve discesa che porta al garage dell'abitazione e rimane da appurare se il freno a mano effettivamente non fosse stato inserito o non abbia funzionato e chi si trovava alla guida della macchina precipitata improvvisamente già per la discesa.