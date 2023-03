Come è morta la 70enne investita dal Suv senza freno a mano nel garage di casa La donna di Monte Cremasco (Cremona), in compagnia del marito, era appena rientrata dalla spesa ed era scesa dalla macchina. All’improvviso il mezzo si è mosso e, scivolando in picchiata, l’ha schiacciata contro il muro del garage. Il dubbio sul freno a mano: guasto meccanico o distrazione fatale?

Un attimo di distrazione, una fatalità? O un guasto meccanico? Quel che è certo è che Milena Moretti, la 70enne di Monte Cremasco, provincia di Cremona, è morta investita dal suo suv dopo essere scesa dalla macchina per aprire il cancello del garage di casa. Un gesto automatico, ripetuto ormai tantissime volte. L'ultima, ieri pomeriggio.

La dinamica dell'incidente

La dinamica, ormai, è chiara agli investigatori. La donna, in compagnia del marito, era appena rientrata dalla spesa ed era scesa dalla macchina, una Jeep Limited, parcheggiata sulla breve discesa che dal cortile porta al garage di casa.

Il tempo di scendere, e il grande mezzo si è mosso: è in questo momento che la 70enne è stata colpita in pieno dalla vettura, scivolata improvvisamente in picchiata verso il basso, ed è rimasta schiacciata contro il muro del garage.

Leggi anche Come sono morti la mamma e il figlio trovati senza vita in casa dopo un incidente domestico

Gravissime, fin da subito, le sue condizioni: a lungo rianimata sul posto e intubata dal personale medico del servizio di emergenza, è morta nel pomeriggio all'ospedale Niguarda di Milano, dove era arrivata in eliosoccorso. Il marito invece, 73 anni, è stato colpito di striscio dalla jeep senza freni, e ha riportato solamente qualche ferita.

Il dubbio del freno a mano: guasto o distrazione?

Resta solo un dubbio da sciogliere per i Carabinieri: perché la macchina è scivolata sull'asfalto del cortile di casa senza nessun controllo?

Il freno a mano era stato inserito e un malfunzionamento del mezzo a quattro ruote ne ha impedito l'utilizzo (in questo caso salvavita), o alle spalle dell'incidente c'è una dimenticanza da parte del guidatore? Guasto meccanico, insomma, o distrazione letale?