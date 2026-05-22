Carol Tomasello trovata morta in casa a Milano, indagato il compagno: verifiche sui presunti maltrattamenti

La pm Alessia Menegazzo di Milano ha iscritto nel registro degli indagati con l’ipotesi di reato di morte come conseguenza di altro delitto il compagno di Carol Beatrice Tomasello. La modella 29enne si era tolta la vita in casa nel luglio del 2023.

Foto di repertorio

Carol Beatrice Tomasello era stata trovata senza vita il 9 luglio 2023 nel suo appartamento di via Costantino Maria Brighenti a Milano. La modella 29enne si era impiccata nel bagno di casa sua, dove viveva insieme al compagno. A quasi tre anni di distanza dal fatto, la pm Alessia Menegazzo ha iscritto l'uomo nel registro degli indagati con l'ipotesi di reato di morte come conseguenza di altro delitto, nel caso specifico maltrattamenti gravi.

Il litigio in casa e gli ultimi messaggi di Tomasello

Stando a quanto ricostruito, soprattutto attraverso la testimonianza proprio del compagno di Tomasello, la sera dell'8 luglio la 29enne era uscita un po' in anticipo dal locale in zona Sempione dove lavorava. Arrivava da un periodo complicato per via dell'interruzione di una gravidanza e alle 23 aveva scambiato alcuni messaggi con il padre.

Il compagno di Tomasello, con la quale aveva iniziato la relazione nel giugno 2022, aveva raccontato di averla incontrata davanti casa e che la ragazza era sotto l’effetto di sostanze psicotrope e alterata dall’alcol. Una volta entrati nell'appartamento, la 29enne avrebbe iniziato ad agitarsi e si sarebbe procurata numerosi tagli sulle spalle e sulle gambe con un coltello.

Dopo un litigio, Tomasello si sarebbe chiusa in bagno, mentre l'uomo si sarebbe addormentato. Si sarebbe svegliato solo alle 15:30 del giorno successivo, il 9 luglio, perché il cellulare della 29enne continuava a squillare a vuoto. Non riuscendo a entrare in bagno per via di uno sportello lasciato aperto, avrebbe chiamato la polizia. Sarebbero stati poi gli agenti e i vigili del fuoco a scoprire la modella impiccata nel box doccia. Alle 5:16 la ragazza aveva inviato una mail alla sua psicologa e alle 5:45 aveva telefonato a un'amica.

La denuncia della famiglia della 29enne

Dopo aver visto le immagini e i messaggi contenuti nel cellulare di Tomasello, la sua famiglia nel luglio 2024, tramite l'avvocato Stefano Galelli, aveva presentato una denuncia. Si trattava di una querela che aveva portato all'apertura di un fascicolo d'indagine a carico di ignoti e senza ipotesi di reato, atto dovuto per disporre nuove verifiche su quanto accaduto in quell'appartamento.

Sono passati ormai tre anni dalla morte di Tomasello e ora, come riportato da Il Giorno, la pm Menegazzo titolare del fascicolo ha iscritto nel registro degli indagati il nome del compagno della modella 29enne con l'ipotesi di reato di morte come conseguenza di altro delitto. Lo scopo è quello di accertarsi se i presunti maltrattamenti che Tomasello avrebbe subito durante la loro relazione possano aver determinato o meno la sua decisione di togliersi la vita.