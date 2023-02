Ragazzo di 21 anni resta schiacciato in una pressa: ferito a una mano Un 21enne è rimasto con una mano incastrato in una presa mentre si trovava al lavoro in un’azienda a Trescore Balneario in Val Cavallina, in provincia di Bergamo.

Un 21enne si è ferito mentre si trovava al lavoro in un'azienda a Trescore Balneario in Val Cavallina, in provincia di Bergamo. Qui stando alle prime informazioni, il 21enne è rimasto con una mano incastrato in una presa. Subito è scattato la macchina dei soccorsi: il giovane è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo per le lesioni riporte alla mano: ha riportato fratture multiple. Non è in pericolo di vita

Sul posto si sono subito precipitati i tecnici del Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro (PSAL) dell’Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo. Spetterà a loro – come riporta Valseriana News – fare tutti gli accertamenti del caso: primo tra tutti capire se sul posto di lavoro erano stati garantite tutte le procedure di sicurezza.

Altri incidenti sul lavoro nei mesi scorsi

Altro incidente sul lavoro lo scorso dicembre. Un uomo di 52 anni ha perso la vita nella ditta Riam in via San Nicola 45 a Bollate, alle porte di Milano, che si occupa di demolizione auto: dalle prime informazioni l'incidente sarebbe avvenuto vicino a un comparatore su cui stava lavorando l'operaio coinvolto. Purtroppo per lui tutti i tentativi di soccorso sono stati inutili. Sul posto si sono precipitati anche gli agenti della polizia locale e i sanitari del 118.

Un altro operaio di 52 anni è morto in via Losanna a Milano, vicino al supermercato Esselunga. Stando a quanto apprende Fanpage.it, l'uomo era sospeso in aria: sarebbe infatti precipitato proprio perché, durante la sua attività, avrebbe sbagliato corda. Un errore che gli è costato la vita: avrebbe fatto un volo di circa venti metri, finendo poi nel cortile interno dell'edificio di un domicilio privato.