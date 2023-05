Si scontra frontalmente con un’altra moto e perde il caso, morto un uomo di 49 anni Un 49enne ha perso la vita dopo essersi schiantato frontalmente con un altro motociclista. Nell’impatto, sarebbe stato sbalzato dalla sella e avrebbe perso il casco.

A cura di Enrico Spaccini

Immagine di repertorio

Due motociclisti si sono scontrati in un frontale lungo la statale dei Giovi a Cermenate, in provincia di Como, verso le 16 di oggi venerdì 26 maggio. Uno dei due, un 49enne, è morto poco dopo l'impatto. Secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato sbalzato dalla sella e avrebbe perso il casco. I sanitari del 118 arrivati sul posto con Croce Rossa, automedica e elisoccorso hanno potuto solo constatare il decesso dell'uomo.

L'altro motociclista, un 33enne, è stato trasportato d'urgenza in ospedale con l'elicottero. Per consentire l'intervento dei sanitari, la strada è stata chiusa in entrambe le direzioni nel tratto in cui è avvenuto l’incidente, all’incrocio con la via Nino Bixio. La dinamica dell'incidente è ancora al vaglio degli investigatori.