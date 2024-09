Si schianta frontalmente con l’auto contro un furgone e si ribalta: morta una donna di 76 anni

video suggerito

A cura di Enrico Spaccini

(immagine di repertorio)

Una 76enne è morta nel pomeriggio di oggi, mercoledì 18 settembre, in seguito a un incidente stradale avvenuto lungo la strada provinciale 62 nel territorio comunale di Chieve (in provincia di Cremona). Secondo una prima ricostruzione, la donna era alla guida di una Renault Clio che si è scontrata frontalmente con un furgone Peugeot Partner. L'uomo alla guida del secondo mezzo, un 61enne, è stato trasportato all'ospedale di Cremona per alcuni traumi riportati al torace e a un braccio.

Lo schianto si è verificato intorno alle 17 del 18 settembre, lungo la strada che conduce a Capergnanica. La dinamica dell'incidente, però, è ancora da accertare e i carabinieri di Bagnolo Cremasco intervenuti sul posto insieme alla polizia stradale stanno eseguendo i rilievi del caso. Pare, comunque, che l'auto e il furgone si siano schiantati frontalmente all'altezza dell'incrocio: un impatto violento al punto da far finire i due mezzi nel campo adiacente alla carreggiata e da farli ribaltare.

L'Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato sul posto un'automedica, due ambulanze e ha fatto decollare da Milano l'elisoccorso. I vigili del fuoco hanno aiutato i sanitari a estrarre i due conducenti dai rispettivi abitacoli. La 76enne, residente a Madignano, che era al volante della Renault era già deceduta, mentre il 61enne che guidava il furgone è stato trasportato in ospedale a Cremona. Le sue condizioni non sarebbero preccupanti.