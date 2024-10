video suggerito

Incidente mortale a Gravellona Lomellina, scontro tra due auto: perde la vita un 65enne

A cura di Enrico Tata

Incidente tra due automobili sulla strada provinciale 192 tra Gravellona Lomellina e Cassolnovo, provincia di Pavia. Stando a quanto si apprende, è avvenuto poco prima delle 15 di oggi, domenica 6 ottobre.

Le due macchine, una Opel Adam e una Fiat Tipo, si sono scontrate e poi entrambe si sono ribaltate in un campo che costeggia la strada. Stando a quanto riporta Il Giorno, uno degli uomini a bordo delle vetture, un 65enne, è morto praticamente sul colpo. Altre due persone sono rimaste ferite e una è stata trasportata con un'eliambulanza in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza. Le sue condizioni sarebbero gravi. L'altro ferito è stato accompagnato in ospedale in codice giallo. La provinciale 192 è stata chiusa al transito dei veicoli per consentire le operazioni di soccorso.

Stando a quanto si apprende, sul posto sono arrivati i carabinieri della compagnia di Vigevano insieme ai vigili del fuoco e a due ambulanze di Areu, un'automedica e un elisoccorso. La dinamica dell'incidente è ancora da accertare.

Gli altri incidenti mortali in provincia di Pavia

Sempre in provincia di Pavia, poco dopo la mezzanotte di oggi un altro incidente mortale si è verificato sull'autostrada A7, tra i caselli di Bereguardo e Gropello Cairoli. Stando a quanto si apprende, un mezzo di è ribaltato e a bordo c'erano tre persone: una è morta praticamente sul colpo e le altre due sono state trasportate in codice giallo all'ospedale San Matteo. E ancora in provincia di Pavia un uomo di 59 anni è morto dopo essere uscito di strada con la sua Citroen C1, in località Cascina Morgarolo, nel comune di Gropello Cairoli.