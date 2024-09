video suggerito

Scontro tra due automobili nel Pavese, morto un uomo di 32 anni Incidente stradale sulla strada statale 596 dei Caroli, in provincia di Pavia. Due automobili si sono scontrate: morto un 32enne.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella notte si è verificato un incidente stradale sulla strada statale 596 dei Caroli e precisamente nel tratto compreso tra Garlasco e Gropello Cairoli, che si trovano entrambi in provincia di Pavia. Due automobili si sono scontrate tra loro e nell'impatto, che è stato molto violento, è morto un uomo.

La vittima è un 32enne, che è residente a Dorno. Si trovava sull'automobile (una Panda) guidata da un amico, un 36enne. Anche lui è rimasto ferito in maniera grave così come le altre due persone che viaggiavano sull'altro veicolo (una Stelvio). Sono stati subito chiamati i soccorsi. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118 con ambulanze e automediche.

Purtroppo i medici e i paramedici non hanno potuto far altro che dichiarare il decesso del 32enne: è morto sul colpo. Per il momento non si conosce la sua identità. Gli altri feriti sono stati invece trasferiti al Policlinico San Matteo di Pavia: non è chiaro chi sia o meno in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale di Garlasco che hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare eventuali responsabilità. Nelle prossime ore quindi si potranno avere maggiori dettagli sull'accaduto.