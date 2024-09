video suggerito

Si scontra frontalmente con l’auto contro un furgone nel Bresciano: morto 73enne A Sonico (Brescia) un’auto si è schiantata contro un furgone intorno alle 14:30 del 26 settembre. L’automobilista, un 73enne residente a Malonno, è deceduto all’impatto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

69 CONDIVISIONI condividi chiudi

(immagine di repertorio)

Un 73enne è morto nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 26 settembre, in seguito a un incidente stradale nel territorio comunale di Sonico (in provincia di Brescia). Stando a quanto ricostruito, l'anziano si trovava al volante dell'auto che si è scontrata frontalmente contro un furgone lungo la strada statale 42 della Valcamonica. L'anziano è deceduto all'impatto. Ancora non note le condizioni del 26enne alla guida del mezzo pesante.

La richiesta di intervento in codice rosso è arrivata intorno alle 14:30 all'eliambulanza dell'ospedale Civile di Sondrio. Tuttavia, è rientrata poco dopo perché il ferito più grave coinvolto nell'incidente stradale avvenuto a Sonico, dopo il ponte sul fiume Oglio, era ormai deceduto. Si tratta di un 73enne residente a Malonno che, con la sua auto, si sarebbe scontrato frontalmente con un furgone guidato da un 26enne a Sonico.

La dinamica dello schianto deve essere ancora accertata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco insieme ai carabinieri della Compagnia di Breno che si sono occupati dei rilievi. La strada è stata chiusa al traffico.