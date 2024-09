video suggerito

Motociclista si scontra con un'automobile: è morto sul colpo Si è verificato un incidente stradale a Rancio Valcuvia, un comune che si trova in provincia di Varese. Una moto si è scontrata con un'automobile. Nell'impatto è morta una persona. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e le forze dell'ordine.

A cura di Ilaria Quattrone

Incidente in moto (Immagine di repertorio)

Nella giornata di oggi, venerdì 20 settembre, si è verificato un incidente stradale a Rancio Valcuvia, un comune che si trova in provincia di Varese. Una moto si è scontrata con un'automobile. Nell'impatto è morta una persona. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e le forze dell'ordine.

Sono ancora poche le informazioni relative all'accaduto. L'impatto è avvenuto intorno alle 7.30 e precisamente in via Roma sulla provinciale che porta Brinzo/Masciago. Sono stati subito chiamati i soccorsi. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari con un'ambulanza e un'automedica. Per il motociclista non c'è stato nulla da fare: è morto sul colpo. Le ferite riportate erano quindi troppo gravi. La vittima è un 58enne, di cui al momento non si conosce l'identità.

Gli agenti della polizia locale insieme ai carabinieri di Luino hanno invece svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare eventuali responsabilità. Per il momento non è chiaro come sia avvenuto l'incidente. Il conducente del veicolo, un settantenne, è stato portato in ospedale: aveva ferite lievi ed era in stato di choc. Sicuramente lui potrà fornire una prima ricostruzione del terribile incidente. Nelle prossime ore si potrà avere un quadro più preciso dell'episodio.