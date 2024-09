video suggerito

Travolta da una moto a Varese: Augusta Catelotti stava portando a spasso il cane Incidente stradale a Varese: una donna di 89 anni è stata travolta da una moto ed è morta poco dopo il ricovero in ospedale. La vittima si chiamava Augusta Catelotti.

A cura di Ilaria Quattrone

(immagine di repertorio)

Nella giornata di ieri, mercoledì 25 settembre, si è verificato un incidente stradale a Varese. Una donna di 89 anni è stata travolta da una moto ed è morta poco dopo il ricovero in ospedale. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e le forze dell'ordine. La vittima si chiamava Augusta Catelotti.

L'incidente è avvenuto nella mattinata di ieri in via Magenta, in pieno centro cittadino. In sella alla moto c'era un uomo di 41 anni. Sulla base di quanto ricostruito fino a questo momento dagli della polizia locale, l'anziana era uscita come ogni mattina per portare a spasso il cane: viveva a pochi centinaia di metri di distanza dal luogo dell'incidente. A un certo punto, una moto l'ha investita all'altezza di un passaggio pedonale. Sono stati subito chiamati i soccorsi.

La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118. I medici e i paramedici hanno trasferito la donna in codice rosso all'ospedale Di Circolo di Varese. Purtroppo è morta poco dopo il ricovero: troppo gravi le ferite riportate. Anche il motociclista è stato ferito in modo lieve. Per il momento è indagato per omicidio stradale. È possibile che il motociclista abbia visto la donna all'ultimo momento e ha perso il controllo del mezzo: lo scooter è scivolato sull'asfalto e ha colpito la donna che è caduta battendo la testa. Dopo l'incidente il cagnolino è fuggito spaventato. I residenti hanno lanciato un appello per ritrovarlo: pochi minuti dopo la tragedia è stato recuperato da un uomo. L'animale è stato affidato a una nipote della vittima.