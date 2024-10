video suggerito

Un’auto lo tampona lungo l’autostrada A7 nel Pavese: morto giovane motociclista e il suo cane Una Panda ha tamponato nella notte una moto lungo l’autostrada A7 nel territorio della provincia di Pavia. Il motociclista è deceduto, così come il suo cane che si trovava nel trasportino. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

Immagine di repertorio

Un motociclista e il suo cane sono morti nella notte tra sabato 5 e domenica 6 ottobre dopo essere stati tamponati da un'auto lungo l'autostrada A7. L'impatto è avvenuto nel tratto compreso tra i caselli di Bereguardo e Gropello Cairoli in direzione Sud, prima del ponte sul Ticino, e li ha fatti sbalzare contro il guard rail. Ferite in modo non grave le due persone che si trovavano a bordo della vettura.

La dinamica dell'incidente è ancora da accertare, ma da quanto è stato possibile apprendere dai rilievi pare che sia stata l'auto, una Fiat Panda, ad andare addosso alla motocicletta. L'impatto è stato violento al punto che il motociclista, un 55enne di Pieve del Cairo che stava viaggiando in direzione Sud, verso Genova, è finito con lo schiantarsi contro il guard rail. Con lui, sulla due ruote, c'era anche il cane nel suo trasportino. Né il giovane né il suo animale sono sopravvissuti all'impatto.

Quando le ambulanze e l'automedica inviate dall'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) in codice rosso sono arrivate sul posto, la moto era distrutta e il suo conducente era già deceduto. I sanitari dell'Ats di Assago hanno, quindi, provveduto a prestare le prime cure alla coppia di Castelnuovo Scrivia che viaggiava a bordo della Panda. I due non avrebbero riportato conseguenze particolarmente gravi, ma sono stati comunque trasportati per accertamenti al San Matteo.

Insieme ai soccorritori, sono arrivati anche i vigili del fuoco del Comando di Pavia che hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area e a rimuovere i veicoli coinvolti nell'incidente. Gli agenti della Polstrada Milano Ovest di Assago ora dovranno accertare la dinamica dello schianto e verificare le eventuali responsabilità.