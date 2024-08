video suggerito

Si schianta contro un palo con la sua moto: chi è la vittima Davide Valesi Davide Valesi è l'uomo di 49 anni che ha perso la vita mentre si trovava in sella alla sua moto a Castelleone, in provincia di Cremona: si è schiantato violentemente contro un palo per poi cadere a terra in modo violento.

A cura di Giorgia Venturini

Incidente in moto (Immagine di repertorio)

Altro gravissimo incidente sulle strade lombarde. Un uomo di 49 anni ha perso la vita andando a schiantarsi con la sua moto nella mattina di oggi venerdì 2 agosto a Castelleone, in provincia di Cremona. La vittima è un residente del paese, Davide Valesi.

Stando alla dinamica di quanto è accaduto l'uomo ha perso il controllo delle sua moto impattando violentemente contro un palo vicino a un passaggio a livello. Il 49enne è stato sbalzato a diversi metri di distanza cadendo in modo violento sull'asfalto. Subito è scattato l'allarme agli operatori del 118 da parte di alcuni automobilisti che hanno assistito alla scena. Purtroppo i medici non hanno potuto far altro che accertare il decesso: inutili tutti i tentativi di rianimare l'uomo.

Cause e dinamica di quanto accaduto sono al vaglio degli agenti della polizia stradale di Crema. Al momento però non risultano coinvolte altre persone nell'incidente. Si cercherà di capire per quale motivo la vittima abbia perso il controllo della moto. Fondamentale per ricostruire la dinamica sono le immagini delle telecamere della zona. In tanto ora piangono la vittima Davide Valesi.