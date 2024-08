video suggerito

Moto si scontra contro un camion e poi con un'auto: morto un ragazzo di 24 anni Nella mattinata di oggi una moto si è scontrata con un camion e poi con un'automobile a Rivolta d'Adda (Cremona). Nell'impatto è morto un ragazzo di 24 anni.

A cura di Ilaria Quattrone

(immagine di repertorio)

Incidente stradale in provincia di Cremona. Nella giornata di oggi, venerdì 9 agosto, una moto si è scontrata con un camion e poi con un'automobile a Rivolta d'Adda. Nell'impatto è morto un ragazzo. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e gli operatori sanitari del 118.

Sulla base di quanto diffuso fino a questo momento, l'incidente è avvenuto alle 10.15 sulla strada provinciale che porta a Pandino e Agnadello. Il giovane, che aveva 24 anni, era in sella alla sua moto, una Triumph 674 triple, ed era diretto verso il paese. A un certo punto ha tamponato un camion, utilizzato per il trasporto di scarti industriali, e successivamente un'automobile, una Mercedes Gla che viaggiava nella direzione opposta.

Sono stati chiamati immediatamente i soccorsi. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) hanno inviato gli operatori sanitari del 118. I medici e i paramedici non hanno potuto far altro che dichiarare il decesso del motociclista. Per il momento non sono stati diffusi il suo nome e il suo cognome. Si sa solo che è residente a Liscate, un comune che si trova in provincia di Milano.

Gli agenti della polizia stradale di Pizzighettone e di Crema hanno invece svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e soprattutto accertare eventuali responsabilità.