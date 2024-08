video suggerito

Perde il controllo della moto e si schianta contro un palo: morto Un uomo di 49 anni è morto dopo che con la sua moto è finito contro un palo. La vittima si chiamava Davide Valesi ed era originario di Castelleone (Cremona). Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

(immagine di repertorio)

Nella giornata di oggi, venerdì 2 agosto, un uomo si è schiantato con la sua moto contro un palo a Castelleone, comune che si trova in provincia di Cremona. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, le forze dell'ordine e i vigili del fuoco.

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, alla guida del mezzo c'era un uomo di 49 anni. Si chiamava Davide Valesi, aveva 49 anni ed era residente proprio a Castelleone. Alle 8.30 del mattino stava transitando lungo la via Solferino. A un certo punto, all'altezza del passaggio a livello, ha perso il controllo della moto e si è schiantato contro un palo. Sono stati subito chiamati i soccorsi.

La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118 con un'ambulanza, un'automedica e un elicottero. I medici e i paramedici non hanno potuto fare nient'altro che costarne il decesso: troppo gravi le ferite riportate. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale di Crema e due pattuglie di Cremona.

Gli investigatori hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda: in particolare modo si cercherà di capire cosa possa aver causato la perdita del controllo del mezzo. Per consentire tutte le operazioni di soccorso, la linea ferroviaria e la circolazione stradale sono rimaste bloccate.