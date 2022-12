Si schianta contro il muro di una galleria: morto un ragazzo di 26 anni Un ragazzo di 26 anni ha perso il controllo della sua auto e si è schiantato contro il muro di una galleria: il 26enne non è sopravvissuto all’impatto.

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

Un ragazzo di 26 anni è morto in un incidente stradale a Milano. È successo nella giornata di oggi, venerdì 9 dicembre 2022, intorno alle 14. Non ci sarebbero altre persone coinvolte. Sul posto, oltre agli operatori sanitari del 118 inviati da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza), sono intervenuti gli agenti della polizia locale che hanno svolto i rilievi necessari a ricostruire la dinamica e capire cosa possa aver causato l'impatto.

Dalle prime informazioni diffuse, sembrerebbe che il ragazzo stesse percorrendo il tunnel di via Stephenson, vicino al cimitero Maggiore, quando a un certo punto avrebbe perso il controllo della sua auto. La parte anteriore avrebbe toccato il muro perimetrale della galleria. L'auto avrebbe iniziato una serie di carambole terminando la sua corsa contro il muro. Un altro automobilista, che ha assistito sconvolto all'intera scena, ha allertato i soccorsi.

Il corpo del 26enne estratto dai vigili del fuoco

I vigili del fuoco hanno estratto dalle lamiere il corpo del 26enne, di cui ancora non sono state diffuse le generalità: i medici e i paramedici del 118 non hanno potuto far altro che costarne il decesso. Al momento gli agenti non escludono alcuna ipotesi: potrebbe trattarsi di un malore o un eccesso di velocità e l'asfalto bagnato dalla pioggia potrebbe aver causato la perdita di controllo dell'auto.

Leggi anche Perde il controllo della moto e si schianta, morto un motociclista di 38 anni

Stando a quanto riportato dal quotidiano "Il Corriere della Sera", il ragazzo non avrebbe avuto la cintura di sicurezza. Serviranno ancora alcuni giorni e completare soprattutto tutti i rilievi per poter dare risposta a tutte le domande che ruotano attorno questa terribile vicenda.