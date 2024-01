Si schianta con l’auto sull’autostrada A7: un uomo muore sul colpo Nella serata di ieri martedì 9 gennaio un uomo è morto mentre viaggiava lungo l’autostrada A7 Milano-Genova: l’auto ha sbandato andando a schiantarsi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Un uomo di 59 anni è morto nella serata di ieri martedì 9 gennaio perché rimasto coinvolto in un incidente stradale nel Pavese lungo l'autostrada A7 Milano-Genova. Quello che è noto finora è che stava viaggiando in direzione Nord nel tratto compreso tra i caselli di Bereguardo (Pavia) e Binasco (Milano) quando la macchina che stava guidando ha sbandato improvvisamente andando a schiantarsi. Cosa sia successo è ancora al vaglio delle forze dell'ordine. Per ora non si esclude nessuna ipotesi: dal malore e colpo di sonno alla distrazione alla guida.

Subito gli altri automobilisti hanno allertato i soccorsi del 118 che sono arrivati in poco tempo sul posto: purtroppo per il 59enne non c'è stato più nulla da fare. L'uomo sarebbe morto sul colpo. Sul luogo dell'incidente sono arrivati anche i vigili del fuoco che hanno provveduto a estrarre il 59enne fuori dalla macchina: il corpo infatti era intrappolato nelle lamiere dell'auto. Spetta ora alla polizia stradale ricostruire nel dettaglio quanto accaduto.